Meta de vacinação contra poliomielite é atingida com 95,61% em Parauapebas

Balanço sobre a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite em Parauapebas, mostra que a meta de imunização foi atingida. Ao todo, 14.275 crianças de 1 a 5 anos foram imunizadas contra a doença.

O município atingiu 95,61% de imunização do público-alvo, da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (95%).

As campanhas de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação iniciaram no mês de outubro, mas devido a baixa adesão e o resultado longe da meta estabelecida fizeram com que a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), prorrogasse até o fim do mês de novembro, com diversos pontos de vacinação disponível estrategicamente para a população.

“Essa campanha teve foco na poliomielite, mas também foi uma atualização vacinal, onde todas as vacinas estavam disponíveis para menores de 15 anos” explicou Michele Ferreira, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde.

“Quero agradecer a toda equipe de saúde envolvida nessa campanha e claro a população que atendeu nosso chamado e levou suas crianças para serem vacinadas”, agradece o Secretário de Saúde, Gilberto Laranjeiras.