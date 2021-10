Canaã dos Carajás pastor é acusado de abusar de criança

Em Canaã dos Carajás, um homem denominado pastor, conhecido popularmente como pastor Pedro, é acusado de estuprar uma criança de apenas 7 anos de idade.

O caso aconteceu durante a tarde de ontem quarta-feira (20), a mãe da menina teria saído de casa e quando retornou, flagrou o pastor abusando da criança dentro de casa no quarto.

Ao perceber que a mãe da menor teria chegado, o homem fugiu imediatamente do local, a polícia Militar foi acionada, com a ajuda de alguns membros da igreja, a polícia conseguiu localizar o acusado, ele foi levado para a delegacia da cidade para que as medidas cabíveis fossem tomadas.

Com informações de Correio de Carajás