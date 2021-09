Canaã dos Carajás: Terminal Rodoviário inicia funcionamento hoje

Canaã dos Carajás, agora conta com um terminal rodoviário com mais comodidade para a população que chega e sai da cidade, com uma estrutura de fazer inveja aos municípios vizinhos, o Terminal Rodoviário Edimar de Freitas Lemos, conta com um espaço de 10 mil m² e a área construída mais de 3,3 mil m², com 11 plataformas de embarque e desembarque, incluindo ônibus e vans, além de estacionamento de 160 vagas, para carros, motos e vagas cobertas para taxistas e mototaxistas.

Conta ainda com um espaço para uma casa lotérica, assistência social/ juizado, polícia, administração, guarda-volumes, bastante completa e trazendo mais conforto e segurança para quem precisa usar ou trabalha no local.

“Queremos que as pessoas sejam bem recebidas, que seja um ambiente agradável e que Canaã seja cada vez mais saiba receber as pessoas que vem conhecer a nossa tão maravilhosa cidade”, destacou a prefeita Josemira Gadelha, ao participar da solenidade de início do funcionamento do Terminal.

A construção do terminal foi realizada no período da gestão anterior, porem só agora pode iniciar o funcionamento, com um amplo e moderno espeço que atende as necessidades da população, a expectativa agora é que a cidade se torne um grande corredor para o sul do Pará, fazendo girar a economia local.

Com Informações: ASCOM/PMCC