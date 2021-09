Eldorado do Carajás: 7ª Conferência Municipal de Assistência Social

A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás através da Secretaria de Assistência e Promoção Social (SEMAPS) e Conselho de Assistência Social (CSA) realizou no dia de hoje 31/08 a 7ª Conferência de Assistência Social no município com o tema: “Direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. ”

Na oportunidade fizeram-se presentes a Excelentíssima Prefeita Iara Braga, todos os secretários municipais, representantes do legislativo, Raimunda Fátima de Araújo presidente do Conselho de Assistência Social, Wagne Machado presidente da Federação das Associações e Municípios do Estado do Pará (FAMEP), Sueli Viana Socióloga e Leonice de Oliveira enfermeira e palestrante do evento.

A 7ª Conferência de Assistência Social tem por objetivo construir a política de assistência social no município e sugerir novas ações para qualificar o serviço prestado à comunidade, através da participação dos usuários e trabalhadores da assistência social.

ASCOM/PMEC