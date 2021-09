Comorbidades: Vacina contra Covid-19 adolescentes de 12 a 17 anos em Parauapebas

Também estará disponível a aplicação da segunda dose para o público elegível que está agendado até o dia 05 de setembro ou que perdeu o prazo da sua segunda dose

Parauapebas inicia nesta quarta-feira, 01, a imunização da 1 ª dose contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência permanente (física, sensorial ou intelectual), assim como disponibiliza a repescagem das gestantes e puérperas.

A vacinação ocorrerá na escola Chico Mendes, (entrada pela rua D), no bairro Cidade Nova, que funcionará nos seguintes dias e horários:

Quarta e sexta-feira (01 e 03 de setembro) – 9h às 14h;

Quinta-feira (02 de setembro) – Mutirão de vacinação – 16h às 21h;

Sábado (04 de setembro) – 9h às 17h.

Poderão se vacinar jovens com:

Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas;

Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo;

Indivíduos com baixa visão ou cegueira; (Considera-se baixa visão ou visão subnormal);

Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais.

Documentos necessários:

Para se imunizar é obrigatório que todos apresentem os originais e cópias de um documento de identificação com foto, como documento de identidade (RG) ou carteira nacional de habilitação (CNH), além do cartão do SUS, carteira de vacina e comprovante de residência.

As grávidas e puérperas, de acordo com a Nota Técnica 02/2021 – SECOVID/GAB/SECOVID/MS precisam apresentar a prescrição médica, no qual a paciente esteja autorizada a receber a dose do imunizante, assim como o cartão do pré-natal. As puérperas também precisam apresentar um documento que comprove o parto nos últimos 45 dias, como certidão de nascimento do bebê ou registro de alta hospitalar pós-parto.

Importante ressaltar que também estará disponível a aplicação da segunda dose da vacina para o público elegível. A Secretaria Municipal da Saúde, (Semsa), sinaliza que cerca de 14 mil munícipes estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada. A pasta ressalta a importância de completar a imunização para prevenir formas graves da doença e controlar a pandemia.

ASCOM/PMP