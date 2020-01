Carnaval 2020 – Prefeitura recebe apoio dos órgãos de segurança

Para que a população tenha um ambiente seguro para a diversão, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) solicitou o apoio dos órgãos de segurança pública e de fiscalização da Prefeitura para uma atuação integrada durante o Carvanal. A reunião ocorreu na última terça-feira, 14, no Centro Universitário de Parauapebas (Ceup).

“Além de pensar a festa, a gente precisa pensar com muito carinho na segurança da população. Os eventos de 2019 foram eventos de muita paz e alegria. Então, a parceria dessas secretarias e dos órgãos de segurança é essencial para que isso aconteça. Assim, nós, enquanto governo, precisamos trabalhar e fazer um evento muito bonito para receber as famílias. Saber que elas vão sair das suas casas, mas que vão estar em ambientes com segurança, é isso que importa”, explica Saulo Ramos, gestor da Secult.

Oficinas e concurso de marchinhas estão entre as novidades para o Carnaval 2020.

A programação oficial do período carnavalesco será divulgada na próxima terça-feira, 21, às 20h, em um evento no Centro de Desenvolvimento Cultural (CDC).

Texto e fotos: Sara Dias / Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP