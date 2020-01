Transporte Universitário: Alunos que vão utilizar o serviço antes de 10 de fevereiro precisam se recadastrar com urgência

A Prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio do Polo Universitário, informa a todos os alunos do município que utilizam atualmente o Transporte Técnico/Universitário para o município de Parauapebas, que o recadastramento no serviço é OBRIGATÓRIO, e os alunos que precisarão utilizar o transporte antes do dia 10 de fevereiro (data que marca o retorno das aulas da maioria dos usuários) precisam fazê-lo o quanto antes, para garantir a confecção da carteirinha, obrigatória para o uso do serviço, em tempo hábil.

A carteirinha anterior tem validade de dezembro de 2019 e não será mais aceita esse ano. Portanto, na data em que for utilizar o transporte, o aluno já precisa estar com a nova carteirinha, válida para este ano, em mãos. As novas carteirinhas dos alunos recadastrados deverão ser retiradas no Polo Educacional a partir do dia 27 de janeiro, respeitando o prazo de emissão de 3 dias úteis a partir da data da validação do recadastro.

O período para o recadastramento online segue aberto e vai até 31 de janeiro, por meio de formulário. A medida visa auxiliar a administração na organização do serviço e das rotas, além de garantir a segurança de todos os atendidos.

Os interessados devem responder o formulário disponível clicando aqui e o recadastramento para o 1º semestre de 2020 só será validado após o preenchimento dele e a entrega presencial da documentação (veja abaixo) no Polo Educacional de Canaã dos Carajás, no endereço Avenida dos Pioneiros, número 154, Centro, entre os dias 08 de janeiro e 07 de fevereiro, de segunda a sexta, das 08 às 12h e das 14 às 18h, e sábados de 08 às 12h.

Já os estudantes que não possuem cadastro e também desejam utilizar o transporte no próximo semestre deverão realizá-lo presencialmente, no período de 10 a 15 de fevereiro de 2020, nos mesmos horários. Novos cadastros para o 1º semestre de 2020 só serão aceitos após a verificação da disponibilidade de vagas.

Veja a documentação obrigatória que deve ser entregue pelos estudantes:

* Comprovante de residência (original e cópia)

* Comprovante de matrícula do 1º semestre de 2020

Somente serão aceitos: Declaração, atestado ou contrato de rematrícula.

ascom.canaa