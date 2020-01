Carnaval de Parauapebas terá oficinas, arrastão cultural e concurso de marchinhas

A festa mais popular do Brasil está chegando, e em Parauapebas os preparativos estão a mil. O Carnaval da Nossa Gente 2020 será realizado no período de 22 a 25 de fevereiro, na Praça de Eventos. A data aquece a economia com as vendas no comércio e gera renda para a população. O carnaval no município também fortalece as manifestações culturais e valoriza os artistas da terra.

Além da tradicional Matinê e Desfiles de Blocos e Escolas de Samba da cidade, a programação traz novidades como as Oficinas de Carnaval, Arrastão Cultural e o 1º Concurso de Marchinhas. As atividades vão envolver a comunidade e incentivar a produção artística nos mais diversos segmentos.

O lançamento oficial do Carnaval da Nossa Gente 2020, ocorrerá no dia 21 de janeiro, às 20h, no Centro de Desenvolvimento Cultural (CDC).

Texto: Anne Costa / Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP