Empresas receberão concessão temporária de lote no Distrito Industrial de Parauapebas

A implantação de novas empresas no Distrito Industrial de Parauapebas avança. Quatro empresas (NKN, MCA, Hidrautec e Ecocidades) devem receber em janeiro, após a avaliação dos seus projetos, a concessão temporária da Prefeitura, que autoriza o início da construção de suas sedes no Distrito Industrial.

As empresas conheceram a proposta de atração de investidores para o município durante a Expo e Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram), realizada em setembro de 2019, evento em que a Prefeitura de Parauapebas marcou presença. Ao todo, 34 grandes empresas manifestaram interesse em investir na cidade.

De acordo com Alexandre Pontes, coordenador do Distrito Industrial de Parauapebas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento (Seden), a concessão temporária dura seis meses, período em que a empresa contemplada deverá cumprir alguns critérios. Após este prazo, a empresa recebe a concessão para uso do lote por 20 anos e, por fim, o título definitivo do imóvel.

Revitalização do Distrito Industrial

No segundo semestre de 2019, foi iniciado o processo de revitalização do Distrito Industrial, com asfaltamento da sua via de acesso, construção de rotatória para melhor organizar o fluxo de trânsito no local, disponibilização de internet e cercamento de toda a área que tem 154 hectares de extensão.

“Vamos melhorar ainda mais a estrutura do Distrito, em 2020, com a construção de um centro administrativo com refeitório e auditório. Para isso, contamos com recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (Loa) 2020 e também do fundo de desenvolvimento do Estado, que estamos pleiteando”, acrescentou Alexandre.

Termo de Cooperação Técnica com o Estado

O Termo de Cooperação Técnica entre a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Coedc), Secretaria Estadual De Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e a Prefeitura de Parauapebas para promover melhorias na gestão do Distrito Industrial da cidade está em processo final de elaboração.

Em outubro o governo municipal iniciou o diálogo com o governo do Estado, e, em dezembro, durante o primeiro encontro do programa “Parcerias Pelo Pará”, a construção termo de cooperação foi anunciada.

Texto: Karine Gomes / Foto: Ascom

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP