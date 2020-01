Profissionais da saúde participaram de capacitação sobre sarampo

Na sexta-feira (10), no Centro de Aconselhamento e Testagem (CTA), a Prefeitura Municipal de Parauapebas promoveu uma capacitação sobre sarampo para profissionais de saúde e gestores das redes de Atenção Básica, Atenção Especializada, Urgência e Emergência.

Entre os temas que foram abordados estão à definição de caso; vírus do sarampo; aspectos clínicos; complicações do sarampo; aspectos epidemiológicos regionais; situação epidemiológica no município; orientações frente aos casos suspeitos; medidas de isolamento e bloqueio e preenchimento da ficha de notificação.

De acordo com o Dr. Thiago Soares Fonseca, médico infectologista que ministrou o curso, atualmente tem ocorrido alguns casos no estado do Pará. Em Belém, pode se considerar um momento de surto da doença. No caso de Marabá, tem casos confirmados e é necessário se preparar para um eventual acontecimento de casos no nosso munícipio.

O sarampo é uma doença bastante contagiosa, uma pessoa com sarampo pode transmitir o vírus para cerca de 09 a 18 outras pessoas, desde que estas pessoas sejam suscetíveis, ou seja, nunca tenham sido imunizadas ou nunca tiveram sarampo. “É importantíssimo falar da prevenção do sarampo, a vacinação deve estar em dia sempre, essa é a forma mais eficaz e barata para que para a comunidade evite que o vírus circule e cause a doença”, explica o infectologista.

Hudson Magalhães, médico que participou do evento, comentou: “Em Parauapebas, por ser uma cidade que é composta por muitos emigrantes e com grande fluxo de população, é muito difícil saber se essas pessoas foram vacinadas. É muito importante procurar uma unidade de saúde e realizar a imunização”, relata.

A Secretaria de Saúde e o Departamento de Vigilância em Saúde ressaltam que as doses da vacina contra o sarampo estão disponíveis em todas as salas de imunização. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, nas unidades básicas de saúde.

Sobre a doença:

Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina.

A infecção se caracteriza, inicialmente, pelo aparecimento de diversas manifestações clínicas, como febre acima de 38,5°C, manchas ou bolhas avermelhadas na pele, tosse, coriza e conjuntivite. Ao apresentar este quadro sintomático, a pessoa deve imediatamente procurar assistência médica profissional em unidades hospitalares e ambulatoriais.

