Casal é indiciado por abuso e cárcere das filhas por sete anos

Brenda, de 38 anos, mãe das duas meninas que supostamente foram abusadas, e seu marido, Branndon, padrasto das meninas, foram indiciados por 12 acusações cada, incluindo sequestro, agressão agravada, abuso, contenção criminal e agressão agravada com arma letal.

A Justiça do estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, indiciou um casal por abusos e maus-tratos praticados contra as duas filhas, impedidas de sair de casa por sete anos. O casal foi detido na residência, no Condado de Camden.

Mosley, 41, também foi acusado de agressão sexual agravada, entre outras acusações.

Segundo ele, a filha mais velha, agora com 18 anos, fugiu da residência em 8 de maio e foi ajudada por um vizinho. A polícia falou com a menina naquela mesma noite, mas ela não revelou todos os abusos.

Ainda conforme os investigadores, a jovem vinha sofrendo abusos desde 2018 e foi retirada da escola antes de entrar na sétima série. Os pais se aproveitaram das leis de educação domiciliar em Nova Jersey.