Durante viagem em cruzeiro de luxo 22 pessoas passam mal

22 pessoas passaram mal durante um cruzeiro de luxo do navio Seven Seas Explorer, que acabou nesta quarta-feira (14). Segundo a USA Today, o problema teria sido provocado por um surto gastrointestinal a bordo.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 22 dos 666 passageiros do navio relataram sintomas como vômito e diarreia. Dois tripulantes também foram afetados. A causa do surto ainda não foi identificada.

O navio partiu de Tóquio em 26 de abril para uma viagem com paradas no Japão e no Alasca, antes de chegar a Vancouver, segundo o site CruiseMapper. A companhia de cruzeiros consultou o Programa de Saneamento de Embarcações do CDC e adotou medidas como o isolamento de passageiros e tripulantes doentes.