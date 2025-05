Sete pessoas são detidas suspeitas de furto na Grande Belém

A ação que resultou na prisão do grupo ocorreu na madrugada desta última quinta-feira (15), quando três pessoas foram flagradas descarregando os itens furtados em um imóvel. Sete pessoas foram presas em flagrante suspeitas de envolvimento em vários furtos no bairro da Pratinha, em Belém.

Uma equipe da PM realizava rondas quando se deparou com o trio de suspeitos retirando objetos de grande e médio porte de um carro e colocando em uma casa. Devido ao horário e à situação suspeita, os agentes se aproximaram. No entanto, conforme o relato policial, o trio tentou fugir, mas foi alcançado e abordado. Ao serem questionados, os suspeitos teriam confessado que furtaram as mercadorias de uma loja.

Os suspeitos ainda confirmaram a participação de mais integrantes no crime. Os policiais foram ao endereço dos outros suspeitos indicados e encontraram mais mercadorias. No total, foram presas sete pessoas e apreendidas 14 televisões, condensadores e ar-condicionado, caixas de som, aparelhos airfryer, ventiladores, além de três veículos usados durante a prática do delito.