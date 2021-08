Caso macabro: encontrado símbolo satânicos no apartamento onde filho matou os pais

Mais um caso que deixa todos chocados, tanto pela gravidade quanto pela crueldade dos fatos, o jovem Guilherme Henringer Cesar, de apenas 22 anos, é o principal suspeito de ter matado os pais a golpes de faca, Raquel Heringer Cesar, de 61 anos, Paulo de Oliveira Cesar, de 68 anos.

Segundo um pastor e amigo da família o jovem era bastante tranquilo e frequentava a igreja junto com os pais, até ajudava outros jovens a se aproximar da igreja, ainda não se sabe o que teria levado o suspeito a matar os pais e cometer suicídio.

No apartamento da família localizado em Vila Velha, Espirito Santo, foram encontrados diversos símbolos satânicos, segundo o Pastor Simonton Araújo, pelas porta e espelhos estava desenhado uma cruz invertida, que um dos significados sereia de deboche para com Deus, várias vezes o número 6, que significa imperfeição, e uma frase bíblica do livro de Apocalipse “Festejais ó céus, o diabo desceu até vós. Pouco tempo lhe resta”. A polícia investiga o crime macabro.

Foto: Reprodução