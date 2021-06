Caso Ravyla: polícia inicia caçada a suspeito de sequestrar menina em Viseu

O principal suspeito do desaparecimento e do crime contra a menina é um vendedor de sabonete, que estava hospedado em um hotel na região

Desde o início das investigações, a Polícia Civil do Pará, realiza buscas para localizar o suspeito do desaparecimento de uma menor de 10 anos, no município de Viseu, na última segunda-feira, 21.

O homem é um vendedor de sabonete, que estava hospedado em um Hotel, no município. Durante as diligências, imagens de circuito interno de câmeras foram analisadas, e um veículo que foi deixado no hotel, também foi apreendido e passa por perícia, junto a outros objetos pessoais. Conforme apurado pela reportagem, se trata de Zima Lima dos Santos, que já teve o pedido de prisão temporária expedido pela Justiça.

O levantamento feito por agentes da Polícia Civil, aponta que o suspeito foi o último a ser visto com a menina Ravyla. Em um dos depoimentos colhidos, uma menor de idade, informou que foi assediada pela mesma pessoa, com palavras de baixo calão.

Uma força-tarefa foi montada, além do efetivo da região, homens da Diretoria de Polícia do Interior, dão apoio à operação.

Qualquer informação que auxilie a Polícia nas investigações e localização do suspeito, pode ser repassada de forma anônima pelo disque denúncia, 181.

