Castanheira plantada por Lady Di em Carajás dá primeiro fruto

A saudosa Lady Di, princesa de Gales e também primeira esposa do Príncipe Charles, que atualmente é o primeiro na linha de sucessão da Coroa inglesa, deixou um legado de ações sociais mundo a afora, que lhe rendeu também o título de “princesa do povo”, mas ela também deixou sementes no coração da Amazônia.

Em dezembro de 2019, foi observada a primeira frutificação da árvore de Castanha-do-Pará (Bertholletia excelsa Bonpl.), plantada durante a visita do até então casal real, Príncipe Charles e a Princesa Diana, em 23 de abril de 1991 ao então Parque Botânico de Carajás, hoje Parque Zoobotânico Vale, no sudeste do Pará.

O primeiro ouriço, fruto da castanheira, desprendeu em dezembro, 28 anos após o plantio feito pela Lady Di e o Príncipe Charles.

O Parque Zoobotânico Vale

O Parque Zoobotânico Vale (PZV) é um dos locais mais visitados na Serra dos Carajás. O espaço proporciona uma experiência de imersão na floresta Amazônica e tem entre suas atrações árvores plantadas por visitantes ilustres, como o Príncipe e a Princesa de Gales.

O PZV é um espaço de conservação da flora e fauna amazônica e de lazer para a comunidade da região. No roteiro, os visitantes podem conhecer 70 espécies de animais da fauna amazônica, alguns deles ameaçados de extinção, como o Macaco-cuxiú-de-Uta-Hick, e o Uiraçu-falso.

No viveiro de imersão há 25 espécies de aves, como Ararajuba e Jacupiranga, ambas ameaçadas de extinção. No orquidário, o visitante poderá apreciar a floração de algumas das mais de 80 espécies de orquídeas cultivadas. Além disso, existem os espaços científicos onde a visitação é realizada mediante agendamento, como no Herbário de Carajás, que possui uma coleção de plantas desidratadas com mais de 6.700 amostras, que servem como registro da diversidade de espécies da nossa região.

O Parque Zoobotânico Vale funciona todos os dias da semana, de 10h às 16h, na estrada Raymundo Mascarenhas, s/n KM 26 – Núcleo Urbano de Carajás – PA.

vale.com