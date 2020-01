“Quem cuida da mente, cuida da vida” é tema da campanha Janeiro Branco, em Parauapebas

Na segunda-feira (13), às 9h, no hall de entrada do prédio administrativo da Secretaria de Saúde, será realizada a abertura do Janeiro Branco, campanha que reforça os cuidados da saúde mental. Os trabalhadores da saúde compõem o público alvo do evento de segunda, mas outras ações serão realizadas ao longo do mês.

A psicóloga Juliana Coimbra vai ministrar uma palestra motivacional durante a programação de abertura, que terá como tema “Quem cuida da mente, cuida da vida”. A campanha é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do Departamento de Educação na Saúde e Humanização/Saúde do Trabalhador.

Entre os dias 15 e 24 de janeiro, a equipe de Humanização realiza uma mobilização em todas as unidades de saúde, com rodas de conversa e palestras para os trabalhadores da saúde, com o objetivo de levar para esses profissionais a importância dos cuidados com a saúde da mente.

Finalizando a campanha no dia 27, a população receberá orientações referentes ao tema da campanha, os locais e horários serão definidos e informado em breve.

Campanha Janeiro Branco

A campanha Janeiro Branco foi dedicada a colocar os temas da Saúde Mental em máxima evidência, em nome da prevenção ao adoecimento emocional. Pretende, ainda, evidenciar a importância de projetos estratégicos, políticas e iniciativas socioculturais empenhadas em valorizar e em atender as demandas individuais e coletivas do servidor público de Parauapebas, despertando a consciência sobre a importância do cuidado com a mente, com estratégias para que o adoecimento mental seja prevenido e combatido em todas as dimensões e espaços que o ser humano se faz presente.

Texto: Nívea Lima/Karine Gomes / Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP