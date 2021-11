Centro de Perícias abre processo seletivo para 110 vagas

Novo certame tem vagas para 13 municípios do Estados o Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (CPCRC) tornou público no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital do novo Processo Seletivo Simplificado (PSS), o 336/2021, de contratação temporária para 110 vagas do quadro funcional do órgão. O novo certame possui vagas para os municípios de Belém, Altamira, Abaetetuba, Breves, Bragança, Castanhal, Paragominas, Marabá, Redenção, Tucuruí, Santarém, Itaituba e Parauapebas. Os salários variam de R$ 1.100 a R$ 7.760,16.stado.

Neste PSS, há vagas para auxiliar operacional, auxiliar operacional – remoção, motorista, que exigem nível fundamental de escolaridade. Já para os cargos de auxiliar técnico de perícias – enfermagem, auxiliar técnico de perícias – informática e auxiliar técnico de perícia – laboratório, é necessário ter nível médio O cargo de nível superior é para perito médico legista. As vagas estão divididas entre as Unidades Regionais e os Núcleos Avançados, indicadas no edital.

O período de inscrição começou na última quarta (03) e irá até está sexta-feira (05). A ficha cadastral está disponível em anexo aos candidatos, que deverá ser enviado juntamente do currículo e cópias de documentos que estão especificados no edital, por meio dos Correios, via os serviços de Aviso de Recebimento ou Sedex, endereçado à sede do CPCRC, em Belém.

Em relação à experiência profissional, é necessário que o candidato apresente documento que comprove a experiência profissional na área ou função a que concorre. Para a vaga de motorista e auxiliar operacional – remoção, além dos documentos que comprovem experiência na função, é necessário ter experiência profissional de no mínimo três anos com CNH definitiva com a indicação de que “Exerce Atividade Remunerada – EAR”. Já em relação à qualificação profissional, todos os cargos precisam ter certificados de cursos de capacitação, devidamente registrados pela instituição formadora, legalmente autorizada, contendo carga horária e os conteúdos ministrados.

O PSS será realizado em quatro fases. A primeira: o envio da ficha de inscrição dos documentos exigidos dentro do cronograma estabelecido; a segunda: eliminatório, após análise dos currículos e documentos do candidato; a terceira fase: somente aos candidatos de auxiliar técnico de perícias (técnico em enfermagem, em laboratório e em informática) e perito médico legista, que serão submetidos à entrevista; quarta etapa será uma avaliação prática, de caráter eliminatório, para os candidatos ao cargo de auxiliar operacional – remoção.

A ficha de inscrição e o edital estão disponíveis no site do CPCRC, na aba “Processo Seletivo – contratação temporária”. O candidato deverá enviar a ficha de inscrição via Correios, devidamente preenchida, juntamente com a documentação habilitatória contida no edital.

Para onde enviar?

Destinatário: CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS “RENATO CHAVES”. Rodovia dos Trabalhadores, s/n, Benguí, Belém/PA. CEP: 66640-000 A/C : Setor de Recursos Humanos Conteúdo: Documentos relativos ao PSS nº 005/2021

REMETENTE: Nome completo do candidato Endereço completo do candidato.

Por: Dol