Prefeitura de Eldorado estreitam Parceria SENAI e SESI

Na ocasião, discutiram sobre parcerias, que visam a qualificação profissional e cursos técnicos, que serão ofertados futuramente (data ainda não definida), para a comunidade Eldoradense, com objetivo de atender as demandas e promover o índice de empregabilidade no nosso município.

A gestão atual tem trabalhado incansavelmente para trazer o desenvolvimento para o município, por meio de cursos e parcerias, com o intuito de capacitar e preparar a população.

A sala do empreendedor é uma delas, essa conquista que tem beneficiado a população como um todo, auxiliando empreendedores e microempreendedores, ajudando também quem deseja entrar no mercado e se tornar um empresário de sucesso.

Os primeiros passos podem ser dados ali mesmo na Sala do empreendedor com a abertura de uma (Mei), aproveitando assim as vantagens oferecidas para os Microempreendedores individuais, que em sua maioria começam seu negócio a parti de uma necessidade, alguns negócios dão tão certo, e é aí que a população precisa de ajuda para saber o que fazer e continuar a desenvolver o seu negócio

Com a ajuda de pessoas especializadas que o caso da Sala do empreendedor, o microempreendedor pode chegar bem mais longe do que se imagina, com uma gestão de qualidade, e suporte para auxilia-los no que for preciso, gerando assim emprego e renda para o município.

A Sala do Empreendedor fica localizada na Avenida São Geraldo, n° 147, Qd 80, aberta de segunda a sexta-feira.