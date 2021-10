Centro Integrado de Regularização Fundiária Realiza Treinamento Para Entrega de Títulos

A Excelentíssima Prefeita Iara Braga, esteve presente na tarde desta quinta-feira (21), no Centro Integrado de Regularização Fundiária, juntamente com representantes do Incra de Marabá, Secretário de Agricultura Ivonaldo Pessoa, Coordenadora do núcleo Ana Gonçalves e representantes dos assentamentos Iraque, Sarandi, Gameleira, 17 de Abril, Bagdá e Boca do Cardoso.