Mulheres da Acip comemoram Outubro Rosa

Na última sexta-feira dia 23 de outubro foi com o time de mulheres empreendedoras da Acip, que se reuniram em alusão ao Outubro Rosa, com roda de conversa, palestra, coffee break e claro muita simpatia e charme, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Parauapebas.

Já diz o ditado “quem se ama, se cuida” Para prevenção recomendados, prática de atividade física regularmente, alimentação saudável, manter o peso corporal adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e amamentar.

O movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e organizações.