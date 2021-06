Cerveja faz bem a saúde e pode até rejuvenescer

Segundo estudos feitos por pesquisadores da universidade de Tel Aviv e Columbia, a equipe coordenada pelo professor Martin Kupiec, professor de microbiologia molecular e da biotecnologia no TAU aponta vários benefícios que o consumo consciente e moderado da bebida pode trazer ao nosso organismo.

Entre eles podemos destacar que o álcool da fermentação tem o poder de deixar o seu DNA jovem por mais tempo, sendo assim a cerveja tem o poder de manter o DNA vivo por mais tempo.

As células do nosso corpo se dividem, fazendo cópias das pontas dos cromossomos (os telômeros), que são sequências de DNA. Só que, com o tempo, os tais telômeros ficam mais curtos a cada divisão – até não poderem mais se dividir e morrerem. Este é o processo natural de envelhecimento.

Com essa descoberta feita pela equipe do professor Kupiec, pode futuramente ajudar na medicina retardando o envelhecimento, já que isso funcionou com as leveduras expostas à substância pelos pesquisadores. E como elas dividem importantes semelhanças genéticas com a gente, eles acreditam que o resultado seja o mesmo em seres humanos.

confira mais alguns benefícios da cerveja para a saúde:

Pode estimular o cérebro

A cerveja pode manter algumas doenças controladas são elas Alzheimer ou demência e ainda pode ajudar a reduzir em até 20% os ricos de você ter uma doença mental.

Pode diminuir dores no estomago

Tomar uma cerveja gaseificada pode ajudar bastante a controlar dores no estomago, semelhante a uma Soda ou Sprite, lembrando que pessoas que possuem problemas com gastrite ou ulceras não é recomendado.

Reduz riscos de câncer

Marinar bife em cerveja é a melhor maneira de consumir carne. Ele não só mata 70 por cento dos agentes cancerígenos, mas reduz drasticamente os ACS (aminas heterocíclicas) na carne que são a causa de distúrbios neurológicos.

Diminui o risco de ter diabetes

O álcool aumenta a sensibilidade à insulina, o que ajuda a proteger o organismo contra o diabetes.

Reduz problemas vasculares

O álcool ajuda a controlar o HDL conhecido ”colesterol bom”.

Diminui os riscos de ter pedra nos rins

Uma garrafa de cerveja pode diminuir em até 40% os riscos de uma pessoa ter pedra nos rins.

Esses são apenas alguns benefícios que o consumo de cerveja pode trazer para a nossa saúde, lembrando sempre do consumo moderado é claro.

Redação: Géssica Portácio