Chacina: corpos são encontrados em cova rasa

Reprodução

Duas das vítimas mortas já tinham passagem pela polícia. Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML) e trazidos para Manaus, onde será realizada a necropsia. Duas pessoas foram ouvidas e as investigações seguem por parte da Polícia Civil

Os quatro corpos das pessoas assassinadas na zona rural de Itacoatiara (a 176 quilômetros a leste de Manaus-AM) na última quinta-feira (29), foram encontrados empilhados pela equipe policial do município em uma cova rasa. Três vítimas foram enforcadas e uma foi morta com golpes de terçado.

De acordo com a Polícia, a equipe recebeu uma informação ainda nesta manhã de uma pessoa que deu entrada no Hospital Regional José Mendes, com perfurações de prego na região das costas, e teria fugido de um ataque, em um sítio, no quilômetro 37, da zona rural do município. A vítima chegou a fingir que estava morta.

“Essa pessoa estava com algumas perfurações na altura das costas e disse que haviam tirado a vida de quatro pessoas em um sítio. A pessoa que se dizia vítima falou com muita convicção de que havia quatro corpos ali. Os corpos estavam em uma cova muito rasa e facilmente foram encontrados”, explicou o comandante.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) constatou que três homens foram enforcadas com cordas, o quarto homem tinha quatro lesões provocadas por terçado atrás do pescoço.

Ainda conforme a polícia, além do homem que deu entrada no hospital, uma outra pessoa ficou ferida durante o ataque criminoso e foi atingido com um tiro na região da perna e relatou ser o caseiro do sítio. Ele chegou no local e viu os criminosos aguardando na escuridão da mata.

No local, foram encontrados materiais que possivelmente seriam usados como laboratório de drogas. Havia um buraco no chão, que aparentava ser um depósito, onde o material ilícito era guardado.

“Havia também um buraco no chão, que aparentava ser o depósito, onde eles cobriam, jogavam terra em cima e grama, possivelmente para guardar o material ilícito. Também foram encontradas sacas de fibra, que estavam próximo ao depósito, realmente tudo indica que aquilo seria para embalar algum material ilícito”, contou o tenente.

www.diarioonline.com.br