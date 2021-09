Chacina em Parauapebas: Delegado faz coletiva de imprensa

Durante anoite de noite de ontem o delegado Élcio Fidélis de Deus, diretor da Seccional, por meio de uma coletiva de imprensa, veio dar mais informações a respeito do caso dos jovens cinco jovens assassinados em Parauapebas.

Os jovens que estavam desaparecidos desde o último fim de semana e foram encontrados todos mortos e degolados, o delegado durante a coletiva esteve falando que as policias de Marabá e Belém estão em Parauapebas, trabalhando em conjunto para que o caso seja solucionado o mais rápido possível.

O delegado também disse que no momento em que recebeu a notícia estava em reunião com órgãos de segurança da cidade trabalhando estratégias de como lidar com as guerras entre facções na cidade.

Durante os últimos dias vários casos de pessoas desaparecidas na cidade de Parauapebas estão acontecendo, em sua grande maioria as pessoas estão sendo encontras sem vida e com o pescoço cortado.

Imagem/ Zé Dudu