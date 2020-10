Chamada Vale: inscrições até 14 de outubro

Edital inédito de R$ 20 milhões busca projetos que valorizem patrimônios, identidades culturais e contribuam para o desenvolvimento regional. Cadastro pode ser feito em http://bit.ly/Chamada-Vale

A 1ª Chamada Vale de Patrocínios Culturais entra na última semana para cadastro de projetos. As inscrições vão até o dia 14 de outubro e podem ser feitas no site do recém-lançado Instituto Cultural Vale – institutoculturalvale.org. A seleção destinará um total de R$ 20 milhões em recursos incentivados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura a projetos em quatro faixas de valor: até R$ 250 mil, até R$ 500 mil, até R$ 1 milhão e até R$ 2 milhões. No site do Instituto Cultural Vale – http://bit.ly/Chamada-Vale – também estão disponíveis o regulamento do edital e o manual do proponente.

Partindo do conceito de que onde existe a cultura existe transformação, a Chamada inclui projetos de todo o país sobre toda e qualquer manifestação cultural brasileira. Até o momento, já foram recebidos projetos de todos os 27 estados brasileiros. A Chamada Vale tem como objetivo fomentar a realização de projetos culturais que valorizem identidades e patrimônios, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico nos locais onde são realizados. Escute o que o Diretor-executivo de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade, Luiz Eduardo Osorio, tem a dizer sobre o lançamento do edital clicando aqui.

A divulgação final dos resultados será feita no dia 1º de dezembro, no site do Instituto Cultural Vale. Realizada com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, artigo 18, a seleção e o aporte da verba da primeira edição da Chamada serão realizados em 2020. Os projetos deverão ser executados ao longo de 2021.

A Chamada Vale tem canais exclusivos para tirar dúvidas. Os proponentes podem entrar em contato através do e-mail chamada@chamadavale.com, onde serão respondidos em até três dias úteis, ou pelo telefone 0800 024 4287.

Instituto Cultural Vale

A 1ª Chamada Vale de Patrocínios Culturais nasce simultaneamente ao Instituto Cultural Vale. Com o propósito de democratizar o acesso e fomentar a arte, a cultura e o desenvolvimento das expressões artísticas regionais, o Instituto têm, sob sua gestão, mais de 60 projetos criados, apoiados ou patrocinados pela Vale em mais de 50 municípios brasileiros em 2020. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios. São quatro museus e centros culturais abertos ao público, com visitação gratuita, atuação junto a escolas e organizações sociais, com identidade e vocação próprias: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA).

Fechados temporariamente desde março de 2020 em função da pandemia da Covid-19, estes espaços mantêm programação online gratuita em seus canais próprios, para conservar vivo o diálogo com seus públicos. Juntos, desde sua inauguração, os museus e centros culturais próprios já receberam mais de 3,3 milhões de visitantes e realizaram cerca de 165 exposições.

O Instituto Cultural Vale apoia, com patrocínio e como parte da estrutura de governança, a reconstrução do Museu Nacional; patrocina, entre outros projetos, o Museu do Ipiranga, o Museu de Arte do Rio, o Theatro Municipal, o Instituto Inhotim, o Museu de Congonhas, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais; apoia também a conservação do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, do Museu de Congonhas, em Minas Gerais, da Basílica de Nazaré, no Pará, e das fachadas do centro histórico de São Luís, no Maranhão. O Instituto Cultural Vale fomenta ainda a Rede Nacional do Artesanato Cultural Brasileiro, festividades e ações de circulação como o Círio de Nazaré, no Pará.

Desde o início dos anos 2000 a Vale também cria oportunidades para estudantes participarem de formações musicais e desenvolverem seus talentos nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul. Em 2019, a empresa criou o Programa Vale Música, uma rede colaborativa de ensino e aprendizagem composta por projetos musicais dos quatro estados e as maiores orquestras do país. Ao todo, a rede envolve mais de 240 profissionais e mais de 1.000 estudantes. São parceiras do Programa Vale Música a Orquestra Sinfônica Brasileira, a Orquestra Ouro Preto e a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, patrocinadas pela Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

