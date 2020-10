Vale é patrocinadora oficial do Círio 2020

A mineradora patrocina há 18 anos a maior manifestação da cultura paraense e confirma seu investimento na valorização das tradições culturais Considerada uma das maiores manifestações populares do Brasil, ao longo de 228 edições, o Círio se consolidou como a maior expressão cultural do Pará. Em 2004 ganhou o título de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e desde 2013, é Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) reconhecido mundialmente. A Vale é patrocinadora oficial do Círio de Nazaré desde 2004

Mas este ano será tudo diferente. Atendendo as medidas preventivas, a maior manifestação cultural do povo paraense não terá as tradicionais procissões que reúnem milhões de devotos, romeiros e promesseiros no segundo domingo de outubro nas ruas de Belém. Para o diretor-coordenador do Círio 2020, Albano Martins, o grande desafio desse ano é fazer com que as pessoas fiquem em casa e acreditem que é possível viver um Círio de uma maneira diferente. “Teremos um Círio mais introspectivo, voltado à reunião familiar e ao conteúdo televisivo que nós vamos mostrar em TV aberta e nas nossas mídias sociais. O romeiro terá oportunidade de conhecer os bastidores do Círio. Vamos exibir documentários e eventos que vamos levar ao ar pela TV aberta e pelas redes sociais, como a decoração da berlinda”, explica o Albano.



Para a gerente do Instituto Cultural Vale, Christiana Saldanha o Círio 2020 será virtual e interativo, possibilitando maior participação do público. “Não teremos as famosas procissões esse ano, mas isso não significa que a festa será menor ou menos importante. Independente do lugar onde você esteja, você estará seguro, tomando as medidas preventivas contra a pandemia, e poderá vivenciar as manifestações que envolvem essa grande festa. A Vale patrocina o Círio de Nazaré que é a maior manifestação da cultura paraense e uma das maiores do Brasil, há 18 anos, reforçando o nosso compromisso de valorizar e investir para a preservação das tradições culturais do povo do Pará”, enfatiza.

Desde 2004, a Vale lança campanhas institucionais em Belém com o objetivo de valorizar as tradições relacionadas ao Círio. A campanha deste ano traz como conceito “Em 2020, o Círio vai ser diferente. Mas ele nunca é igual”, reforçando que o Círio de Nazaré não terá milhões de pessoas em procissão pelas ruas de Belém do Pará no segundo domingo de outubro, mas que o povo paraense deve manter o momento de celebração e os momentos de superação e fé que todos os anos envolvem a maior manifestação cultural do povo paraense também de modo virtual. Os comerciais estão no ar desde o dia 1º de outubro.

Interatividade

Com objetivo de trazer mais conectividade e interação para esta edição virtual do Círio, a mineradora hospedou em seu site uma página especial sobre o Círio (www.vale.com/círio). O canal já está no ar e reúne seções temáticas que vão desde a “Linha do tempo”, com os principais momentos do Círio; “Nosso Círio”, no qual as pessoas poderão compartilhar suas histórias no Círio de Nazaré; um espaço dedicado à “Culinária”, no qual o internauta poderá acompanhar aquela receita que não pode faltar no almoço do Círio, e também o espaço “Vale Música”, com vídeos das apresentações dos alunos do projeto em homenagem à Virgem de Nazaré. A página também traz um tour virtual em 360º com os principais pontos do trajeto da grande procissão que tradicionalmente acontece no segundo domingo de outubro.

A Vale desenvolveu também um selo comemorativo que está assinando diversas peças e ações da empresa. Nele, o símbolo de wi-fi, que ganhou protagonismo nesse momento de distanciamento social, faz alusão à forma da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, representando interação e a digitalização da festividade. As redes sociais da empresa também contarão com designer avatar (moldura para a foto de perfil) comemorativo e stickers (figurinhas) com mensagens de segurança e positividade que podem ser compartilhados nas redes sociais e por whatsapp.

Homenagem

No domingo (11 de outubro), durante programação oficial do Círio 2020 que será transmitida na TV Nazaré e também na TV Círio (canal do Youtube), serão exibidos vídeos gravados com canções marianas interpretadas pelos alunos do projeto Vale Música Belém, em homenagem à Virgem de Nazaré. O Grupo de Cordas e o Coral infanto-juvenil do Vale Música apresentarão as canções Nossa Senhora (Roberto Carlos), Ave Maria; Círio Outra Vez (Pe. Fábio de Melo); Vós Sois o Lírio Mimoso e Ave Ave Óh Senhora da Berlinda.

Sobre o Vale Música

O Vale Música é um projeto que existe há 16 anos e já formou profissionalmente mais de 1.200 jovens, promovendo formação musical e dando a eles uma oportunidade por meio da música. A iniciativa da Fundação Amazônica de Música (FAM) conta com o patrocínio da Vale há mais de 10 anos, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e atende atualmente cerca de 250 estudantes em Belém.

Parte dos alunos ingressou no intercâmbio cultural e de formação promovidos pelo Programa Vale Música, que tem como finalidade consolidar as ações musicais já patrocinadas pela Vale e fomentar a formação musical para crianças e jovens. A iniciativa da Vale visa incentivar a música de concerto no Brasil através de intercâmbio que conecta crianças e adolescentes de escolas públicas às maiores orquestras do país. Em 2019, o Programa atendeu cerca de mil alunos com programas de formação, residência e encontros nos estados do Pará, Espírito Santo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A parceria busca oferecer aos alunos a experiência de ter aulas com profissionais conceituados de grandes orquestras nacionais.

