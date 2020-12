China identifica novo lote de carne suina do Brasil com presença de Covid

Xinhua: Cidade no leste da China encontra coronavírus em carne suína importada do Brasil

Hangzhou, 3 dez (Xinhua) — As autoridades da cidade de Yuhuan, Província de Zhejiang, no leste da China, disseram na quinta-feira que uma amostra de carne de porco importada num mercado local havia testado positivo para o novo coronavírus.

A amostra foi tirada de um lote de carne suína congelada importada do Brasil. A carne entrou na China através do Porto de Yangshan, em Shanghai, em 28 de setembro, de acordo com um sistema de rastreamento baseado em blockchain para alimentos de cadeia fria.

A amostra, coletada de uma barraca de carne de porco em um mercado em Yuhuan, deu positivo para a COVID-19 na noite de quarta-feira, informou o centro municipal de controle e prevenção de doenças de Yuhuan.