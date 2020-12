Homem rouba cofre de igreja e é perseguido por padre e fiéis

O caso foi registrado na delegacia de cidade, mas até o momento ninguém foi preso

Um homem, não identificado, foi flagrado roubando o cofre da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e perseguido pelo padre no município de Barras, região norte do Piauí.

De acordo com assessoria de comunicação da paróquia, a ação criminosa aconteceu na última quinta-feira (03), por volta das 16h, durante o ensaio do coral da igreja. O homem teria aproveitado o momento de distração do sacristão para furtar o cofre. A ação foi percebida pelo padre, que correu atrás do homem, até às margens do Rio Marataoã, onde o criminoso parou para tentar abrir o objeto, mas ao notar a aproximação do padre e de fiéis da igreja em sua direção, ele abandonou o cofre e fugiu do local.

O cofre permaneceu intacto e foi levado de volta para a igreja. O caso foi registrado na delegacia de cidade, mas até o momento ninguém foi preso.

Fonte: www.meionorte.com