Dois jovens suspeitos de assaltos são mortos a tiros

Foram pelo menos cinco tiros que atingiram os dois homens da moto que morreram ainda no local

Dois jovens suspeitos de assalto foram recebidos a tiros por volta das 22 horas de domingo (06), na rua Santa Maria, no Bairro Alto Santa Maria, em Parnaíba, no litoral do Piauí. Os dois mortos foram identificados por Alex e Vitor.

De acordo com familiares, os dois jovens estavam em uma moto vermelha quando abordaram outra pessoa com identidade desconhecida, este recebeu os dois com vários tiros.

Foram pelo menos cinco tiros que atingiram os dois homens da moto que morreram ainda no local.

As autoridades foram acionadas e deslocadas para o local do crime.

O IML e Polícia Criminal atenderam a ocorrência.

Fonte: www.meionorte.com