Colégio Conexão Parauapebas: Literarte – 2021

Literarte – 2021

Um espetáculo cultural, com apresentações artísticas dos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio do Colégio Conexão.

O tema do Literarte -2021 foi Fábulas, mitos e lendas- um mundo de fantasias!! E todas as produções artísticas foram inspiradas em obras literárias trabalhadas no ano letivo. Uniram, assim, arte e literatura na realização de um evento cultural fantástico!

Agradecimentos ao time Conexão e, especialmente aos alunos e às famílias que prestigiaram o evento, valorizando as produções das crianças e dos jovens.

