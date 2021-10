Suspeitos de matarem policial federal são presos

Em uma ação conjunta entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Pará e Polícia Civil do Pará, três homens suspeitos de terem assaltado o ônibus em que o agente da Polícia Federal Ramon Santos Costa, o assalto aconteceu durante a madrugada de domingo, já no município de Goianésia do Pará.

O agente de apenas 33 anos, que estava no ônibus reagiu ao assalto baleando um, dos homens, porem foi atingido por um dos comparsas e não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O motorista do ônibus ainda tento socorro em um hospital da cidade, segundo aos passageiros.

Os suspeitos forem identificados como Eliseu Mendes Brandão, Elson Santos Albuquerque e Edson Domingos Passos Campos, que foi baleado e está no Hospital Regional de Tucuruí.

Com informações: Papo Carajás