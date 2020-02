Começou em Parauapebas o Sine na Comunidade

Residencial Alto Bonito foi escolhido nesta sexta-feira, 21, para início do programa, que irá percorrer vários bairros do município. Ideia é descentralizar o serviço

A Prefeitura de Parauapebas deu início nesta sexta-feira, 20, a um programa cujo objetivo é de levar oportunidades de trabalho para quem ainda está à procura de emprego. É o Sine na Comunidade, que nesta primeira ação do ano já começou oferecendo cem vagas de emprego e somente para a população do residencial Alto Bonito.

O diretor do setor de emprego e renda da Coordenadoria de Emprego, Trabalho e Renda (Ceter) de Parauapebas, Antonio Marcos, aponta para o momento de recuperação da economia do município como favorável para a execução do Sine na Comunidade.

E um dos grandes motores econômicos em Parauapebas, citou Antonio Marcos, são as obras desenvolvidas na cidade, como os novos projetos de mineração e o Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (Prosap). “Por isso, o objetivo do Sine na Comunidade é descentralizar a oferta de postos de trabalho, levando as vagas para dentro dos bairros”, explicou o coordenador.

Foram ofertadas vagas como bibliotecário, mecânico montador, soldador, caldeireiro, auxiliar de telecomunicações, técnico de telecomunicações e técnico de segurança. No ano passado, 26 mil postos de trabalho foram criados em Parauapebas. A expectativa para este ano é que o município alcance a marca de 30 mil vagas de empregos.

O presidente da associação do Alto Bonito, Fábio Bezerra, ressaltou que a ação motiva as famílias e agiliza a conquista de emprego para os trabalhadores. “Todo o bairro ficou muito satisfeito com a atividade e é uma alegria ver que, com 15 minutos depois de iniciada a programação, 11 trabalhadores já foram encaminhados pro mercado de trabalho”, comemorou ele.

Mais serviços

Além da seleção de currículos, a ação que será desenvolvida em outros bairros da cidade ao longo do ano, vai ofertar serviços de emissão de carta de encaminhamento para entrevistas de emprego, primeiro cadastro de carteira de trabalho, atualização de cadastro, entrada no seguro desemprego, emissão de QR code e orientação para utilização do App Sine fácil.

Tony Carlos Mendonça, morador do bairro e participante da ação, disse estar feliz com a programação e agradeceu o empenho do governo municipal em atender a população com a oferta de empregos. “Já fiz o meu cadastro e estou aguardando a minha oportunidade”, disse ele.

O Sine na Comunidade também oferece, em parceria com o Instituto Embeleze, serviços de embelezamento para valorização do trabalhador, como corte de cabelo masculino e feminino.

