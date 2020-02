Em Canaã dos Carajás, 1ª noite de Carnaval reúne milhares de foliões

O Carnaval 2020 em Canaã dos Carajás teve início, oficialmente, neste sábado (22). Na abertura da folia, milhares de foliões deixaram suas casas para conferir de perto os detalhes da grande festa realizada pela prefeitura municipal.

No local, a segurança reforçada, com entrada única, aparelhos detectores de metais e maior efetivo policial, garantiu uma noite tranquila de folia.

No palco, a banda Forró do Muído trouxe um repertório de sucessos e, também, novas canções que animaram o público presente. A estimativa é que 20 mil pessoas tenham passado pelo complexo montado ao lado do Bosque Gonzaguinha.

Neste domingo (23), a festa continua com atrações locais. A folia começa mais cedo, a partir das 17h, com shows de Fernando BG e Elizeu Viegas. Vale a pena conferir!

Veja aqui a nossa galeria de fotos.

(Fotos: Jefferson Almeida)