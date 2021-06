Começou pagamento da 3ª parcela do auxílio emergencial, veja o novo calendário

Inicia hoje o pagamento da 3° parcela do auxilio emergencial, os beneficiários do Bolsa família com Nis (1) começam a receber hoje. Para os inscritos pelo site, CadÚnico ou via aplicicativo o pagamento em conta digital inicia nesta sexta-feira (18).

Confira o novo calendário:

Nascidos em Antigo calendário Novo calendário Janeiro 20 de junho 18 de junho Fevereiro 23 de junho 19 de junho Março 25 de junho 20 de junho Abril 27 de junho 22 de junho Maio 30 de junho 23 de junho Junho 4 de julho 24 de junho Julho 6 de julho 25 de junho Agosto 9 de julho 26 de junho Setembro 11 de julho 27 de junho Outubro 14 de julho 29 de junho Novembro 18 de julho 30 de junho Dezembro 21 de julho 30 de junho

Calendário de saques e transferência da terceira parcela

Nascidos em Antigo calendário Novo calendário Janeiro 13 de julho 1 de julho Fevereiro 15 de julho 2 de julho Março 16 de julho 5 de julho Abril 20 de julho 6 de julho Maio 22 de julho 8 de julho Junho 27 de julho 9 de julho Julho 29 de julho 12 de julho Agosto 30 de julho 13 de julho Setembro 4 de agosto 14 de julho Outubro 6 de agosto 15 de julho Novembro 10 de agosto 16 de julho Dezembro 12 de agosto 19 de julho

Calendário da terceira parcela do Bolsa Família