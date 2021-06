Vídeo: Embarcação naufraga e professor é resgatado

A pandemia da Covid-19 transformou a forma de trabalho dos professores em todo o país ao longo desse um ano e meio. Para levar conhecimento aos alunos, muitos profissionais precisam enfrentar grandes desafios diariamente.

Um professor da rede municipal de ensino de Breves estava em mais uma tarefa para continuar sua função, quando passou por maus bocados. A embarcação em que ele estava naufragou quando ele havida entregado material escolar para alunos. Ele e uma outra pessoa estavam em uma pequena barco no momento do acidente.

De acordo com testemunhas, o professor havia concluído a entrega dos materiais relativos ao ensino remoto e, já estava no aguardo do transporte de retorno para a sede do município, quando a embarcação (rabeta) em que estava acabou naufragando.

Ele e o outro ocupante do veículo foram resgatados por tripulantes de uma outra embarcação. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Assista:

fonte:dol.com