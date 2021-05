Como ela conseguiu emagrecer 20kg sem nenhuma cirurgia plástica

A psicóloga Tânya Pacheco de Parauapebas revela o segredo que ela usou para emagrecer tanto sem precisar de cirurgia plástica e de forma saudável

Não foi da noite para o dia que isso aconteceu, para quem pensa que é fácil eu digo que não é!

Ela conta que sempre foi mais cheinha desde criança, e nunca foi um incomodo para ela porem nesse período de pandemia ela fazia parte do grupo de risco, esse foi um dos motivos pelo qual ela decidiu emagrecer.

Nesse momento em que foi dispensada das atividades ela decidiu que iria emagrecer e o motivo principal era sua saúde, mas também nos contou que já chegou bem perto dos três dígitos na balança e que isso assustou ela demais.

Fazer uma bariátrica não passou por minha cabeça, conta a psicóloga que já viu bastante casos em que a pessoa faz a bariátrica e depois volta a engordar, emagrecer e bem mais psicológico do que se imagina, se você tratar apenas do corpo e esquecer da cabeça de nada vai adiantar.

Foi aí que ela descobriu a nutrição comportamental, que esta ajuda bastante no processo e explica que não é só fechar a boca, tem toda uma equipe ajudando nesse processo, nutricionista, psicóloga e treinos com um personal trainer. Eu consegui sair do 48 para o 38 e quero ajudar outras pessoas não só emagrecer mais ter uma vida mais saudável.

Pensando nisso ela se especializou, fez diversos cursor e hoje ela tem um grupo no whatsapp em que ela ensina essa técnica e acompanha as pessoas que estão nesse processo de emagrecimento juntamente com uma nutricionista. Essa equipe foi montada para ajudar todas essas pessoas que querem emagrecer de forma saudável, explica que emagrecer em grupo é mais motivador do que sozinha.

Fizemos uma live no facebook Correio do Pará https://fb.watch/5eMlgr6GYl/ e lá você pode saber de mais detalhes e assistir o depoimento completo da @tanya.psi, e conhecer também como a estética pode ser uma aliada, a esteticista Lariça do @studio.larosa.estetica fala sobre a massagem modeladora e de outros processos estéticos menos invasivos, e que a pessoa tem resultados bastante rápidos e são bastante utilizados por mulheres aqui de Parauapebas e que tem ajudado bastante na hora de reduzir medidas e ter uma vida mais saudável e trazer a autoestima de várias mulheres que ela atende diariamente.

Da Redação