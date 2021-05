Fantasma aparece em selfie de enfermeira em hospital no Pará

uando a gente pensa em uma lista de lugares assombrados, sem dúvidas, os hospitais aparecem nas primeiras colocações. Muitas são as histórias de pessoas que escutam barulhos estranhos, sons de gente andando e até mesmo conseguem ver fantasmas nesses locais.

Quem viveu esse pesadelo foi uma enfermeira que passou um tremendo susto durante a madrugada do último sábado (1), no Hospital Municipal de Santarém, no oeste do Pará.

Parece coisa de filme americano, mas a profissional da saúde afirma que o caso foi real. A mulher aproveitou um momento de folga durante o plantão para fazer uma selfie em um dos corredores da unidade de saúde. Quando viu o resultado da foto, se deparou com a sombra de uma pessoa no fundo da imagem.

O registro macabro foi feito no próprio celular da enfermeira, que logo compartilhou a foto nas redes sociais. A mulher ficou tão assustada com o suposto fantasma, que pediu para que os colegas de trabalho a acompanhassem no local e evitou caminhar sozinha pelos corredores do hospital.

“Nesses últimos dias os plantões estão muito corridos. Houve algumas mortes na cidade, de acidentes ou outras formas cruéis. Isso é muito assustador. Agora, todos caminham nesse corredor somente acompanhados”, contou uma amiga da enfermeira.

Esse não foi o primeiro caso registrado no local. Outros profissionais que atuam na unidade de saúde já relataram que viram algo estranho no hospital.