“Mamãe Falei” é quase agredido em protesto bolsonarista

Foto: Reprodução

O deputado estadual gravava vídeo para o seu canal no youtube quando foi cercado por manifestantes

m 2015, o atual Deputado Estadual Arthur do Val, lançou o canal do Youtube, o “Mamãe Falei”, que basicamente era ele andando pelas ruas e ouvindo a população sobre temas políticos e econômicos. Rapidamente o canal acabou se popularizando, o que fez Jair Bolsonaro ser um dos seus grandes aliados até o ano de 2019. Após isso, por diversas polêmicas, Arthur decidiu sair do partido político do presidente e começou a fazer críticas para o mesmo.

Neste 1 de maio, Dia do Trabalhador, Arthur decidiu ir até um protesto pró-Bolsonaro que ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Os apoiadores do presidente não gostaram da presença dele e começaram a xingar o deputado, chamando-o de “traíra” e “filho da puta”. O deputado precisou da intervenção da PM para não ser agredido.