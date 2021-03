COMUNICADO – Prefeitura prepara link para cadastramento ao auxílio emergencial do Banco do Povo

A Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento (Seden), solicita a compreensão dos microempreendedores para que aguardem, em casa, as informações sobre o processo de cadastramento para o auxílio emergencial do Banco do Povo.

O cadastramento será exclusivamente pelos canais digitais da prefeitura. Para isso, um link será disponibilizado e divulgado ainda nesta semana, com os detalhes para a inscrição. Para garantir a total transparência do auxílio, a prefeitura ainda irá divulgar a lista dos beneficiários aprovados, para recebimento do empréstimo.

Ajude a salvar vidas. Fique em casa!

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP