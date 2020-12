Concerto celebra aniversário de 250 anos de Beethoven

A homenagem contará com a regência do maestro convidado Roberto Tibiriçá e traz duas importante peças de Beethoven: a Sétima Sinfonia e a Abertura das Criaturas de Prometeu. O maestro Tibiriçá já esteve à frente da direção artística e também ocupou o cargo de regente titular da Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra Petrobrás Sinfônica, Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, Orquestra Sinfônica de Campinas, Orquestra Sinfônica do SODRE (Montevidéu/Uruguai), dentre outras. Todas as medidas de prevenção contra o novo coronavírus indicadas pela Organização Mundial da Saúde estão sendo tomadas, como uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento, além da a redução do número de integrantes da orquestra. A programação conta com apoio do Theatro da Paz, Fundação Carlos Gomes, Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa) e Governo do Estado do Pará.