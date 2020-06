Concurso do Festival Jeca Tatu ganha duas novas categorias

Em reunião realizada na noite da última terça-feira, 16, entre equipes da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e da Liga das Agremiações Juninas de Parauapebas (Liajup), ficou definida a inserção de duas novas categorias no Festival Jeca Tatu, totalizando cinco: Casal de Noivos (Salão de Estilizada), Casal de Noivos (Caipira), Miss Salão, Rainha Estilizada e Rainha Mix.

Os interessados devem ser integrantes de agremiações juninas de Parauapebas. Assim como todo o processo de votação, as inscrições são exclusivamente on-line e seguem até domingo, 21.

Os candidatos devem produzir um vídeo de no máximo dois minutos e anexá-lo ao formulário de inscrição devidamente preenchido, conforme detalha o regulamento do concurso, disponível no link: https://sites.google.com/view/concursosjeca2020/in%C3%ADcio.

Os primeiros colocados serão premiados com R$ 1,5 mil. Entre os quesitos que serão avaliados estão beleza, figurino, simpatia e execução da coreografia. Serão selecionados três finalistas em cada categoria, que vão para a votação popular on-line para a escolha do 1º, 2º e 3º colocados.

Cronograma

17 a 21/06 Inscrições 22/06 Seleção dos vídeos 23/06 Divulgação dos finalistas 23 a 25/06 Período de votação 26/06 Final Miss Mix 27/06 Casal de Noivos (Caipira) Casal de Noivos (Salão e Estilizada) 28/06 Rainha Estilizada Miss Salão

O Festival Jeca Tatu começará na próxima quinta-feira, 25, e vai até o dia 28, um domingo. Os shows on-line serão transmitidos pelas redes sociais da Prefeitura de Parauapebas e contarão com a participação de casais integrantes das quadrilhas juninas. Durante as lives, serão relembrados momentos marcantes do festival do ano passado.

Tudo o que for arrecadado será doado para os jovens das agremiações juninas.