Concurso para Polícia Militar será realizado neste domingo e locais de provas já estão disponíveis

A prova para o cargo de praça masculino da Polícia Militar do Pará acontecerá no próximo domingo, 6, em Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém, com 67.103 candidatos disputando as 2.310 vagas ofertadas.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) afirma que “trabalha de forma cautelosa para que o cronograma referente ao certame da Polícia Militar seja executado seguindo todos os protocolos sanitários de combate à disseminação da Covid-19”

Para a Polícia Militar, serão preenchidas 2.405 vagas, sendo 2.310 para Praças e 95 para Oficiais. As informações completas sobre os locais de prova serão informadas no site da Seplad.

O candidato deverá dirigir-se ao local de provas que consta em seu comprovante de inscrição e não poderá realizar as provas em outro local. Os comprovantes de inscrição com a indicação do local de prova (escola, bloco e sala) encontram-se disponíveis, mediante acesso ao ambiente do candidato no site da realizadora do exame.

fonte:romanews.com