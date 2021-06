Brasil está na lista de países que vão receber doações de vacinas dos EUA

Autoridades norte-americanas anunciaram nesta quinta-feira, 3, que os Estados Unidos incluíram o Brasil na lista que possui mais de 40 nações que vão receber parte do primeiro lote de doações das vacinas contra a covid-19, com 25 milhões de doses.

No entanto, não há um número exato de quantas vacinas o Brasil irá receber, porque o país precisará dividir a quantia equivalente a 6 milhões de doses com pelo menos outros 14 países da América Latina.

No geral, os EUA se comprometeram a redistribuir cerca de 80 milhões de doses de imunizantes dos fabricantes AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson para outros países até o final de junho. O primeiro lote terá 25 milhões de doses.

Estima-se que desses 25 milhões da primeira remessa, 6 milhões sejam para América do Sul e Central, que incluem países como Brasil, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Peru, Equador, Paraguai, Bolívia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haiti, Comunidade do Caribe e República Dominicana.

Outro lote com 7 milhões vai para a Ásia e será direcionado a países como Índia, Nepal, Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka, Afeganistão, Ilhas Maldivas, Malásia, Filipinas, Vietnã, Indonésia, Tailândia, Laos, Papua Nova Guinea, Taiwan, e as Ilhas do Pacífico.

5 milhões vão para a África, distribuídas entre os países selecionados em coordenação com a União Africana.

Já as outras 6 milhões de doses disponíveis deste primeiro lote serão distribuídas entre parceiros regionais dos americanos como o México, Canadá, e a Coreia do Sul, além de países com surtos recentes da doença como a Cisjordânia, Gaza, Ucrânia, Kosovo, novamente o Haiti, Geórgia, Egito, Jordânia, Iraque, Iêmen. Uma parte também será enviada aos trabalhadores da linha de frente das Nações Unidas.

Em nota, Biden disse que “Não estamos compartilhando estas doses para receber favores ou concessões”. Ele prosseguiu afirmando que “Estamos compartilhando para salvar vidas e guiar o mundo em direção ao fim da pandemia.”

