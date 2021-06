Paraense fala de preparação para luta no UFC em Las Vegas

Antônio Arroyo encara o inglês Tom Breese no card principal do UFC Vegas 28

Oparaense Antônio Arroyo, de 31 anos, irá em busca da sua primeira vitória no UFC (Ultimate Fighting Championship) neste sábado, dia 05 de junho, contra o inglês Tom Breese, em evento válido pelo Las Vegas 28, nos EUA. O lutador vem de duas derrotas e, por isso, chega pressionado. Em entrevista exclusiva com à reportagem do DOL, Arroyo contou o que mudou na sua preparação.

“Desta vez eu viajei para os Estados Unidos. Fiz minha preparação em Albuquerque, no Novo México, que é uma cidade mais alta que Las Vegas. Tem a altitude, o que me ajuda bastante com o gás e condicionamento físico. Como normalmente luto saindo de Belém, uma cidade muito úmida, no nível do mar e rica em oxigênio, acabo sentindo. Las Vegas é uma cidade que tem altitude, com clima seco e frio. Sinto bastante no meu condicionamento físico. Lembro de uma luta que parecia que o ar entrava rasgando, ardendo. Eu fiquei ofegante e não estava mais confortável, pois meu corpo estava seco. Mas acredito que agora será diferente por conta da mudança de preparação”, contou.

Arroyo conversou com a nossa reportagem e contou sobre a preparação diferente que fez para essa próxima luta. (Foto: Arquivo Pessoal)

Na carreira, Arroyo tem 13 lutas – venceu nove, sendo oito vitórias por nocaute ou finalização, e perdeu quatro. Ele chegou ao UFC através do reality show ‘Dana White Contender Series’, ao participar de duas edições para assegurar seu contrato com a organização. Ele contou sobre como é estar representando o Pará e o Brasil no maior evento de MMA do mundo.

“É uma honra. Trabalhamos muito para chegar até aqui. Não é qualquer um que consegue chegar ao UFC. Acredito que tenho que fazer jus às pessoas que torcem por mim, ao meu Estado e principalmente ao meu País. Por isso mudei a estratégia, para melhorar meu desempenho no octógono”, disse.

Já o britânico Tom Breese luta MMA profissional desde 2010 e possui 12 vitórias e três derrotas na modalidade. No Ultimate, a estreia aconteceu em 2015 e, até agora, o lutador acumula cinco triunfos e três reveses. Em sua última luta foi finalizado por Omari Akhmedov, em janeiro deste ano. Arroyo falou sobre o adversário

“O Tom Breese é um inglês que possui um bom boxe. Trabalha bem o jiu-jitsu com as costas no chão, com uns ataques de armlock, mas acredito que meu jiu-jitsu é tão bom quanto o dele. E também penso que o boxe não será um problema. É o que ele tem de mais forte, mas posso anular com chutes e movimentação”.

Para o paraense, além das dificuldades com a altitude e mudanças de clima, outra parte que é bastante complicada durante a preparação é a perda de peso para atingir a meta que irá liberá-lo para a luta. Ele falou sobre o assunto e contou sobre o processo de recuperação. “Estou com meus corners. Estamos no processo em que tenho que perder peso e a partir de amanhã começo a desidratar, que é a parte mais difícil. Tenho que bater 84.5kg na balança na próxima sexta-feira, dia 04. Já passei por uma dificuldade onde bati o peso, mas não me recuperei bem e tive que abandonar a luta. Mas agora estou 100%. Estou com um peso bom, não terei problemas para bater desta vez. Com a estratégia certa, eu consigo recuperar depois da desidratação para fazer uma boa luta. A gente começa repondo o líquido. Depois de recuperar uns dois, três ou quatro quilos só com água, ai vou para as frutas e vegetais para preparar o corpo para receber alimentos mais pesados como macarrão, frango, batata, que ai é o que é o que vai fazer o corpo encher”, finalizou. O paraense participará do card principal, que tem início previsto para às 20h. Arroyo faz o confronto 6. Confira as principais lutas da noite: Confronto 1: Jairzinho Rozenstruik x Augusto Sakai Confronto 2: Walt Harris x Marcin Tybura Confronto 3: Roman Dolidze x Laureano Staropoli Confronto 4: Santiago Ponzinibbio x Miguel Baeza Confronto 5: Dusko Todorovic x Gregory Rodrigues Confronto 6: Tom Breese x Antônio Arroyo