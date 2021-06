Vale finaliza doação de 50 milhões de seringas para combate à Covid-19

A Vale informa que chegaram ontem à noite (1/6), às 22h, mais de 3 milhões de seringas, no Porto de Santos, em São Paulo. A nova leva completa a doação de 50 milhões desses insumos essenciais no planejamento e viabilização dos trabalhos de imunização no país. Toda a quantidade está sendo integralmente destinada ao Ministério da Saúde, que está a cargo da distribuição pelos estados através do Sistema Único de Saúde (SUS). Os itens, que estão em conformidade com as especificações da Anvisa, foram adquiridos na China, país com o qual a Vale mantém estrutura logística e parceria de quase 50 anos. A operação de importação levou 91 dias, entre a primeira entrega na origem até a última chegada no Brasil, sendo necessários um embarque por via aérea e cinco por via marítima.

“A partir de diálogos com o Ministério da Saúde, nos comprometemos a oferecer este insumo fundamental para vacinar a população e ajudar o país a superar a pandemia”, afirma o diretor-presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo. Ele lembra que esta ação está alinhada ao pilar estratégico da companhia Novo Pacto com a Sociedade. “A nossa determinação é doar integralmente ao Brasil todos insumos para apoiar a população a enfrentar a Covid-19”.

A iniciativa faz parte de um novo pacote de ajuda humanitária da Vale no combate à pandemia. A empresa já doou neste ano, por exemplo, 400 mil EPIs para a proteção de profissionais na linha de frente da vacinação, além de apoiar o Instituto Butantan na conclusão das obras de ampliação do Centro de Produção Multipropósito de Vacinas (CPMV), que terá capacidade de produção de até 100 milhões de doses por ano, prestar apoio aos municípios das regiões de atuação para o enfrentamento da pandemia e suporte à saúde de povos indígenas. Através de sua estrutura logística na China, a Vale também organizou a doação de 3,7 milhões de medicamentos para intubação ao Ministério da Saúde, contando com apoio de diversas empresas. (Saiba mais aqui.)

Navio atracado no Porto de Santos – Divulgação Vale / Wesley Allen

Fabricação de seringas na China – Divulgação Vale

Empacotamento de cargas na China – Divulgação Vale