Concurso polícia penal Pará 1646 vagas

O anúncio foi feito nesta terça-feira (29) pelo governador Helder Barbalho, juntamente com a titular da Seplad , Hana Ghassan e o titular da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Jarbas Vasconcelos.

Será publicado nesta quarte-feira (30) de junho o edital de concurso para o cargo de polícia penal.

As provas serão dia 24 de outubro e as inscrições de 6 de julho até o dia 8 de setembro, se prepare, para que no dia 24 de outubro você faça uma boa prova e venha trabalhar junto com a gente. Mais 1.646 vagas para as pessoas que estarão sendo concursadas e prestigiadas.

Vagas

O concurso prevê o quantitativo de 1.646 vagas para policial penal e 299 para cadastro reserva. As provas acontecerão de forma descentralizada, em Altamira, Castanhal, Belém, Marabá, Santarém e Itaituba.