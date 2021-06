Concursos podem ofertar quase 12 mil vagas; veja onde!

As vagas são de certames previstos e esperados no país, nos âmbitos estadual e federal. Alguns esperam o aval do Ministério da Economia. Confira a situação deles. Orientação é de que candidato invista na preparação

Pelo menos 12.800 vagas em concursos públicos podem ser ofertadas em todo o Brasil, entre certames previstos e esperados, nos âmbitos estadual e federal. Apenas em concursos públicos de órgãos do Governo do Estado do Pará, estão previstas 2.357 vagas em certames cujos processos de planejamento e elaboração já tiveram início. Já as vagas esperadas em concursos públicos federais somam 10.169 oportunidades, embora a definição exata do número de vagas ainda dependa da autorização do Ministério da Economia. Para quem deseja iniciar o segundo semestre do ano já na corrida por uma vaga no funcionalismo público, 307 vagas já estão disponíveis em três editais publicados.

Entre os órgãos que estimam o maior número de vagas está o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que, segundo aponta o portal especializado em concursos públicos JC Concursos, realizou pedido de 7.575 vagas ao Ministério da Economia, sendo 6.004 para técnico e 1.571 para analistas. Os cargos solicitados demandariam nível de escolaridade de ensino médio e superior, com remunerações iniciais que podem ir de R$ 5.447,78 até R$ 8.357,07. Apesar da expectativa bastante atrativa para quem deseja ingressar no funcionalismo público, a distribuição de vagas por cargo ainda depende de autorização do Governo Federal.

No âmbito estadual os certames previstos já estão em fase de planejamento, em processo de escolha da banca organizadora ou com a banca já definida. Entre os certames que devem oferecer o maior número de oportunidades, destaca-se o concurso da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Ao todo estão previstas 1.646 vagas para o cargo de policial penal, função que exige nível médio de escolaridade e prevê remuneração inicial de R$ 2.669,70. O Centro de Extensão e Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (Cetap) já foi definida como a banca organizadora do concurso que deve publicar o edital de abertura em breve.

Para quem não pretende perder tempo, é preciso ficar atento ao edital de Processo Seletivo Seriado (PSS) da Prefeitura Municipal de Itupiranga, que inscreve para 280 vagas apenas até a próxima segunda-feira (21). O certame oferta vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações ofertadas vão de R$ 1.100,00 a até R$ 1.890,00. Além dele, dois editais da Marinha do Brasil começam a receber inscrições a partir do dia 19 de julho deste ano.

Preparação antecipada

Diante da expectativa pela publicação de certames por pelo menos oito órgãos do Governo Estadual, a busca por cursos preparatórios e pacotes de estudos voltados para concursos públicos já é observada por professores que atuam na área. Quando se trata da busca por uma vaga no funcionalismo público, o ideal é antecipar a preparação.

O professor que atua em cursos preparatórios para concursos públicos, Ádame Garcia, aponta que, com os editais previstos para o segundo semestre deste ano, o cenário já é de corrida pela preparação entre os interessados em conquistar uma das vagas. Diante de processos seletivos que envolvem, normalmente, uma grande quantidade de candidatos, o ideal é, realmente, iniciar os estudos mesmo antes da publicação do edital. “A gente viu, em meio à pandemia, muita gente perdendo o emprego e, ao mesmo tempo, mesmo com a situação difícil, os funcionários e empregados públicos tiveram os seus salários em dia e sem atrasos, então, o funcionalismo público é visto como a grande saída agora para se procurar estabilidade mesmo nesse cenário ainda difícil que não só o Brasil, mas o mundo todo vive”, considera. “A orientação que podemos deixar para essas pessoas é, dentro do possível, ter essa preparação antecipada, antes de sair o edital porque, quando chega o edital, a gente só foca naquelas disciplinas que são específicas”.

O professor aponta que uma opção é entrar em turmas que estão trabalhando, principalmente, com disciplinas gerais para, quando sair o edital, o candidato poder focar com maior ênfase nas disciplinas específicas, as que precisam esperar o edital sair para se saber o que vai ser abordado. “Uma recomendação é procurar cursos preparatórios e profissionais capacitados nessa área de concursos para poder auxiliar nas metodologias”, aponta. “A informática, o raciocínio lógico e o português, por exemplo, são matérias praticamente comuns em todos os concursos que pagam melhor, então, é bom ter uma preparação antecipada, até porque são disciplinas que fazem a diferença na hora da prova”.

Confira a situação dos concursos

EDITAL PUBLICADO

Pará

PREFEITURA DE ITUPIRANGA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Vagas: 280 vagas

Níveis de escolaridade: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior.

Remuneração: de R$ 1.100,00 até R$ 1.890,00

Inscrições: de 09h do dia 18/06/2021 até às 18h do dia 21/06/2021. As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas, exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail institucional, disponíveis no link.

Organizador: Prefeitura de Itupiranga.

Federais com oferta de vagas para o Pará

MARINHA DO BRASIL – TENENTE

Vagas: 16 vagas – comunicação social (2 vagas); direito (4); estatística (2); informática – banco de dados (1); informática – desenvolvimento de sistemas (1); informática – infraestrutura de TI (1); informática – segurança da informação (1); pedagogia (1); segurança do tráfego aquaviário (2);serviço social (1).

Níveis de escolaridade: Nível superior

Remuneração inicial: R$ 9.070,60

Inscrições: 19/07/2021 a 02/08/2021

Organizador: Marinha do Brasil.

MARINHA DO BRASIL – QUADROS COMPLEMENTARESDE OFICIAIS

Vagas: 11 vagas – administração, ciências contábeis ou economia (3); educação física (1); engenharia — concentração em eletrônica (2); engenharia — concentração em máquinas (2); engenharia — concentração em sistemas de armas (2); engenharia — concentração em química (1).

Níveis de escolaridade: Nível superior

Remuneração inicial: R$ 9.070,60

Inscrições: 19/07/2021 a 31/07/2021

Organizador: Marinha do Brasil.

PREVISTOS

Pará

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (DPE)

Vagas previstas: 100 vagas, sendo 10 para contratação imediata para o cargo de defensor público.

Nível de escolaridade: Nível superior (Graduação em Direito, além de três anos de atividade jurídica)

Remuneração inicial prevista: A definir.

Situação atual: Em processo de escolha da banca organizadora.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP)

Vagas previstas: 1.646 vagas para o cargo de policial penal

Nível de escolaridade: Nível médio

Remuneração inicial prevista: R$ 2.669,70

Situação atual: O concurso conta com contrato assinado com a banca organizadora, que será o Centro de Extensão e Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (Cetap). A expectativa apontada pelo JC Concursos é de que o edital de abertura seja divulgado em breve.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

Vagas previstas: 405 vagas para bombeiros

Nível de escolaridade: Nível médio. Outros critérios incluem a idade de 18 anos na data da matrícula e até 27 anos no ato da inscrição, altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres e carteira de habilitação categorias “A” e “B”.

Remuneração inicial prevista: A definir.

Situação atual: A seleção já conta com comissão constituída para a escolha da empresa organizadora do certame. A expectativa, apontada pela própria Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) nas redes sociais, é de que o processo de licitação para escolha da banca seja iniciado em breve.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO (AGE)

Vagas previstas: 21 vagas

Nível de escolaridade: Níveis médio (01 vagas) e superior (20 vagas)

Remuneração inicial prevista: Até R$ 5.026,81.

Situação atual: A Fundação Cetap já foi definida como a organizadora para a realização do certame, com decisão publicada, no dia 11 de junho, no Diário Oficial do Estado (DOE). O contrato já foi assinado.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE)

Vagas previstas: 36 vagas

Nível de escolaridade: Níveis médio (12 vagas) e superior (24 vagas)

Remuneração inicial prevista: Até R$ 3.238,47.

Situação atual: A Fundação Cetap já foi definida como a organizadora para a realização do certame, com decisão publicada, no dia 11 de junho, no Diário Oficial do Estado (DOE). O contrato já foi assinado.

JUNTA COMERCIAL DO PARÁ (JUCEPA)

Vagas previstas: 15 vagas

Nível de escolaridade: Níveis Médio (5 vagas) e Superior (10 vagas)

Remuneração inicial prevista: Até R$ 2.809,35.

Situação atual: A Fundação Cetap já foi definida como a organizadora para a realização do certame, com decisão publicada, no dia 11 de junho, no Diário Oficial do Estado (DOE). O contrato já foi assinado.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD)

Vagas previstas: 24 vagas

Nível de escolaridade: Nível superior

Remuneração inicial prevista: Até R$ 2.809,35.

Situação atual: A Fundação Cetap já foi definida como a organizadora para a realização do certame, com decisão publicada, no dia 11 de junho, no Diário Oficial do Estado (DOE). O contrato já foi assinado.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA)

Vagas previstas: 110 vagas (48 para preenchimento imediato e 62 para formar cadastro reserva de pessoal)

Nível de escolaridade: Nível superior, para os cargos de auditor fiscal de receitas estaduais e fiscal de receitas estaduais.

Remuneração inicial prevista: Até R$ 15.076,58

Situação atual: A comissão responsável pelo processo de escolha da banca organizadora recebeu a documentação de cinco empresas durante a sessão pública realizada na última segunda-feira (14), referente à fase licitatória do processo de planejamento do certame. Entregaram os documentos as empresas Cetap, Fadesp, Consulplan, Ibam e Fundatec. Quando definido, o resultado da licitação será publicado no DOE.

ESPERADOS

Federais com possibilidade de oferta de vagas para o Pará

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM)

Vagas esperadas: 598 vagas

Nível de escolaridade: Não definido.

Remuneração inicial prevista: De R$3.555,00 até R$ 12.797,61

Situação atual: De acordo com o JC Concursos, o órgão confirmou o envio de um novo pedido de autorização já enviado para o Ministério da Economia.

POLÍCIA FEDERAL

Vagas esperadas: 557 vagas (404 para ensino médio e 153 para ensino superior)

Nível de escolaridade: Níveis médio e superior

Remuneração inicial prevista: Até R$ 7.841,95

Situação atual: De acordo com o JC Concursos, o processo de autorização de vagas, que tramita internamente no Ministério da Economia, já conta com um cronograma preliminar, proposto pela corporação. Segundo o cronograma, a publicação do edital do certame poderia ocorrer em setembro deste ano.

RECEITA FEDERAL

Vagas esperadas: 699 vagas (230 para auditor fiscal e 469 para analista tributário)

Nível de escolaridade: Nível superior

Remuneração inicial prevista: De R$ 12.142,39 a R$ 21.487,09.

Situação atual: De acordo com o JC Concursos, no último dia 15 de junho o pedido de autorização do concurso foi entregue à Coordenação de Provimento e Dimensionamento de Pessoas da Diretoria de Gestão de Pessoas, departamento interno do Ministério da Economia. A expectativa é de que alguma definição efetiva sobre o aval para a contratação de servidores seja confirmada em breve.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)

Vagas solicitadas: 7.575 vagas (6.004 para técnico e 1.571 para analistas)

Nível de escolaridade: Níveis Médio e Superior

Remuneração inicial prevista: De R$ 5.447,78 até R$ 8.357,07.

Situação atual: De acordo com o JC Concursos, o pedido de 7.575 vagas para o concurso do INSS já tramita internamente no Ministério da Economia.

BANCO DO BRASIL

Vagas esperadas: 120 vagas (escriturário na área de tecnologia da informação)

Nível de escolaridade: Nível médio

Remuneração inicial prevista:

R$ 4.036,56

Situação atual: De acordo com o JC Concursos, a expectativa é de que a liberação de autorização para a realização do concurso ocorra no decorrer do segundo semestre.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Vagas esperadas: 245 vagas (30 para nível médio e 215 para nível superior)

Nível de escolaridade: Níveis médio e superior

Remuneração inicial prevista: de R$ 7.741,31 até R$ 21.472,49

Situação atual: De acordo com o JC Concursos, o pedido de autorização para o novo concurso foi enviado recentemente para o Ministério da Economia e já começa a tramitar internamente no órgão.

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU)

Vagas esperadas: 375 vagas (300 para auditor fiscal de finanças e controle e 75 para técnico de finanças e controle)

Nível de escolaridade: Níveis médio e superior

Remuneração inicial prevista: de R$ 7.283,31 até R$ 19.197,06

Situação atual: De acordo com o JC Concursos, o pedido de autorização para o novo concurso já tramita internamente no Ministério da Economia.

Fonte: JC Concursos; Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad); Agência Pará.

fonte:dol.com