Instituto Cultural Vale oferece formação para elaboração de projetos para cadastro na Lei Federal de Incentivo à Cultura

Pará, 18 de junho de 2021 – O Instituto Cultural Vale lançará, no dia 22 de junho, a segunda edição de seu programa de formação online para apoiar produtores culturais na formatação de projetos para cadastro na Lei Federal de Incentivo à Cultura (LIC), através do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Organizações, associações e produtoras de todo o Brasil poderão acessar a formação, que é gratuita e visa a estimular a produção cultural no país. Serão realizadas aulas semanais, de 22 de junho a 20 de julho, ao vivo pelo YouTube do Instituto Cultural Vale. Ao final, no dia 27 de julho, haverá uma live para esclarecimento de dúvidas. Os participantes receberão um certificado de conclusão. As aulas serão gravadas e disponibilizadas posteriormente no YouTube do Instituto Cultural Vale. Além disso, os participantes também terão a possibilidade de acessar o conteúdo da edição realizada em 2020, que consiste em cinco módulos com videoaulas gravadas e um manual, disponibilizados em institutoculturalvale.org. As principais perguntas e respostas sobre a formatação e o cadastro dos projetos também serão disponibilizadas no site do Instituto Cultural Vale. “O Instituto Cultural Vale busca democratizar o acesso e fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas brasileiras, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa. Esperamos que, com esta iniciativa, mais produtores culturais possam estruturar seus projetos, onde quer que estejam e a qualquer tempo”, afirma Christiana Saldanha, gerente do Instituto Cultural Vale. Todo o conteúdo foi elaborado para apresentar, de maneira didática e interativa, como formatar e cadastrar um projeto. O conteúdo foi desenvolvido por Henilton Menezes, ex-Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura e autor do livro “A Lei Rouanet muito além dos (f)atos” (Editora Loyola, 2016), e Suellen Moreira, especialista em gerenciamento de projetos e consultora em elaboração e captação de recursos para projetos por meio de leis de incentivo. Como se inscrever?

A formação em elaboração de projetos para cadastro na Lei Federal de Incentivo à Cultura é gratuita. Para participar, acesse institutoculturalvale.org, a partir de 22 de junho. O que a formação oferece?

● Aulas ao vivo pelo YouTube do Instituto Cultural Vale, sendo 1 por semana;

● Conteúdo gravado e disponibilizado no site

Módulo 1: Conceitos e Premissas da Lei Federal de Incentivo à Cultura – 22 de junho

Módulo 2: O Sistema Salic e a Elaboração da Proposta Cultural – 29 de junho

Módulo 3: Planejamento Técnico do Projeto – 06 de julho

Módulo 4: Elaboração do Orçamento – 13 de julho

Módulo 5: Gestão e Prestação de Contas – 20 de julho

● Live para tirar dúvidas no YouTube do Instituto Cultural Vale – 27 de julho

● Respostas para as principais dúvidas dos participantes

● Certificado de conclusão para inscritos vale.com Imagem: itabiraonline.com