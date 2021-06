Homem é preso por ensinar integrantes de quadrilha a pilotar drones

O delegado Mario Souza, diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana – 2ªDPRM, disse que, segundo as investigações, o homem se tornou uma espécie de referência na área

Um instrutor de aeromodelos foi preso pela Polícia Civil, na cidade de Portão, no Rio Grande do Sul, por ensinar integrantes de uma quadrilha a operar drones para lançar objetos para dentro de presídios do estado. O suspeito foi detido após um ano de investigações relacionadas ao delito de associação criminosa.

O delegado Mario Souza, diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana – 2ªDPRM, disse que, segundo as investigações, o homem se tornou uma espécie de referência na área.

“Era o ‘professor’ de criminosos para utilizar drones. Além de ter realizado algo incomum que era dar as instruções para facções diferentes”, contou o Delegado.

A montagem e operação dos drones e aeromodelos tinha como intenção abastecer lideranças criminosas reclusas no sistema prisional, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil. O crime organizado foi alvo de uma operação da Delegacia de Eldorado do Sul, conduzida pelo delegado Guilherme Dill.

Durante a ação policial, foram apreendidos controles, motores, fios e peças de aeromodelos e drones. Segundo a investigação, a quadrilha se encontrava mensalmente para atirar objetos como armas, drogas e telefones celulares para dentro de cadeias em diversos pontos do estado.

O delegado Guilherme Dill destacou que a especialidade técnica do suspeito chamou a atenção da polícia, uma vez que são poucos os cidadãos que possuem qualificação e aceitam auxiliar criminosos da forma do investigado.

A polícia informou ainda que a investigação prosseguirá para apurar se há auxílio de mais pessoas dessa natureza com o grupo criminoso.

fonte:romanews.com