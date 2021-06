Vídeo filho de Bolsonaro leva fora por causa do pai

Renan está mostrando sua boa vida hospedado em uma mansão na cidade de Paraipaba, no Ceará, a convite do influenciador digital Toguro

Ofilho 04 do presidente Jair Bolsonaro, Renan, tem dedicado seu tempo a fazer dancinhas no TikTok. Há quem diga que ele agora já pode ser considerado um influenciador digital.

Neste fim de semana, Renan foi assunto na rede social após uma postagem feita por uma DJ e modelo cearense. No vídeo, a jovem dá um “fora” no 04 quando ele pede um beijo na boca

Renan está mostrando sua boa vida hospedado em uma mansão na cidade de Paraipaba, no Ceará, a convite do influenciador digital Toguro. Em fotos publicadas nas redes sociais, ele aparece curtindo a praia e também em uma festa rodeado de mulheres.

As jovens que também estão na mansão também publicam fotos com o filho de Bolsonaro nas redes sociais, além de registros feitos por moradores locais que apoiam Bolsonaro. A DJ e modelo Leticia Silva é uma das moças que divulgou um vídeo ao lado de Renan. Porém, na gravação, chama atenção o fato dela ter feito uma brincadeira com o 04.

No vídeo, Leticia e outra jovem perguntam a Renan: “Beijo ou tapa?”. Em seguida, a modelo beija Renan na bochecha. Então ele faz um sinal indicando a boca. Ela questiona: “Na boca?”. Em seguida, completa: “Não depois, depois. Não, depende, se seu pai fosse outro. Brincadeira”, diz a garota demonstrando não apoiar o atual presidente. Veja o vídeo: